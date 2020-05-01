Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela’daki darbe girişimini kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama

“Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela’ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin oluşturduğu olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak Venezuela’daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela’da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır”