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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » BİR GÜN…
Ahmet Berhan Yılmaz
BİR GÜN…


Bir gün; bir zamanlar, sebebini bilmeden, araştırmadan, sorgulamadan karşı olduğun bir insana minnet borçlu olduğunu anlar ve onu hayırla yâd edersen,

Bir gün; önceleri sana düşman gibi gelen, ötekileştirdiğin, senin dini ve milli bütün değerlerine karşı olduğunu düşündüğün insanlar hakkında beyninde vahşi sorular belirirse,

Bir gün; uğrunda hayatını feda edebileceğin değerlerin birileri tarafından seni aldatmak ve etkilemek için kullanıldığını anlar, uyanır ve pişmanlıklarına ağlarsan,

Bir gün kendi dinini bile okumadan, öğrenmeden, araştırmadan birilerinin keyfi ve çıkarcı anlatımlarıyla yaşadığını, dinini bile bilmediğini anlarsan,

O gün; hayatının hayal kırıklıklarıyla, cehaletle, yalanla, aldatmayla dolu olduğunu anladığın ama özgürlüğünü kazandığın gün olacaktır.

İşte o gün; değerlerine gerçekten sahip çıkacağın, vatanına, milletine, bayrağına gerçekten hizmet edeceğin gün olacaktır.

📆 30 Nisan 2019 Salı 22:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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