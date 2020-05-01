BİR GÜN…

Bir gün; bir zamanlar, sebebini bilmeden, araştırmadan, sorgulamadan karşı olduğun bir insana minnet borçlu olduğunu anlar ve onu hayırla yâd edersen,

Bir gün; önceleri sana düşman gibi gelen, ötekileştirdiğin, senin dini ve milli bütün değerlerine karşı olduğunu düşündüğün insanlar hakkında beyninde vahşi sorular belirirse,

Bir gün; uğrunda hayatını feda edebileceğin değerlerin birileri tarafından seni aldatmak ve etkilemek için kullanıldığını anlar, uyanır ve pişmanlıklarına ağlarsan,

Bir gün kendi dinini bile okumadan, öğrenmeden, araştırmadan birilerinin keyfi ve çıkarcı anlatımlarıyla yaşadığını, dinini bile bilmediğini anlarsan,

O gün; hayatının hayal kırıklıklarıyla, cehaletle, yalanla, aldatmayla dolu olduğunu anladığın ama özgürlüğünü kazandığın gün olacaktır.

İşte o gün; değerlerine gerçekten sahip çıkacağın, vatanına, milletine, bayrağına gerçekten hizmet edeceğin gün olacaktır.