İstanbul’da asker uğurlamasında korkutan anlar

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Havaya ateş attılar

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde önceki gün toplanan bir grup genç, meşaleler yakarak eğlenmeye başladı. Bir süre sonra ortaya çıkan eli silahlı bir kaç maganda, onlarca binanın arasında defalarca havaya ateş açtı. Kimsenin canını bir an olsun umursamayan şahıslar, ardından araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Magandalar trafikte onlarca aracın arasında, “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptılar. Ardından hareket halindeki aracın camından sarkan 2 genç, eline aldıkları tabancayla caddede yürüyen vatandaşlara rağmen havaya ateş açtı. Daha sonra silahı eline alan diğer gencin namlusunu refüjden geçen bir vatandaşa doğrultması dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Korku dolu anlar kameralara yansıdı

Beykoz Paşabahçe Mahallesi’nde kaydedilen başka bir görüntüde de, müstakil evlerin olduğu bir sokakta asker eğlencesi düzenleyen gruptan 3 maganda, her 2 ellerine de aldığı tabancalarla onlarca mermiyi havaya sıktı. İnsanların canını bir an olsun düşünmeyen o magandaların yaşattığı korku dolu anlar kameralara yansıdı. Kartal sahil yolundaki diğer bir görüntüde ise, yine konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, drift yaptıktan sonra sahilde araçlarını durdurarak çevreye maytap attı. Abartı egzoz kullanarak çevreyi oldukça rahatsız eden şahıslar, yine trafikte seyrederken havaya ateş açtı.

Benzer olay Ümraniye’de yaşandı

Ümraniye Esenevler Mahallesi’ndeki başka bir uğurlamada ise, asker arkadaşlarını uğurlamak için toplanan magandalar, trafiğe çıkıp onlarca aracın arasında patinaj çekti. Tozu dumana katan şahıslar, yine binaların arasında havaya ateş açmayı ihmal etmedi. Aynı magandalar, semtteki bir sokakta düzenlenen eğlencede müzik eşliğinde hem halay çekti hem de havaya ateş açtı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, drift yaparak abartı egzoz kullanan, patinaj çeken ve tek tekerlek üzerinde giden o silahlı magandaları yakalamak için çalışma başlattı.