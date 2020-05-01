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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Pendik’te güpegündüz hırsızlık anı
Pendik’te güpegündüz hırsızlık anı


Olay, Pendik’de geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana geldi. Birkaç kişi, gözlerine kestirdikleri lastikçi dükkanının önüne minibüsle geldi. Yoldan geçen araçlara aldırmayan hırsızlar lastikleri çalmak için harekete geçti.

Hırsızlık anını güvenlik kameraları görüntüledi

Minibüsten inen hırsızlar yanlarında getirdikleri aletlerle dükkanın kepenklerini parçalamaya başladı. O sırada kaldırımdan yürüyerek kendilerine doğru gelen kadını fark eden hırsızlar hızla araçlarına atlayıp uzaklaştı. Hırsızlar daha sonra dükkanın çevresinde kimsenin olmamasını fırsat bilerek tekrar geldi. Kepenkleri parçalayıp içeri giren hırsızlar, onlarca lastiği alarak minibüse koydu. Ardından minibüse binen hırsızlar, çaldıkları lastiklerle olay yerinden hızla uzaklaştı. Lastikleri dakikalar içinde güpegündüz çalan hırsızlar dükkanın güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Dükkan sahibi : “Bizler bu konuda çok mağduruz”

Görüntülerde, minibüsle gelen hırsızların dükkanın kepenklerini açmaya çalıştığı, o sırada gelen kadını görüp kaçtıkları görülüyor. Daha sonra tekrar dükkanın önüne gelen hırsızlar kepenkleri parçalayarak içeri giriyor ve lastikleri çalıyor. Lastiklerin çalındığı dükkanın sahibi Sedat Akbaş, ”Bizler bu konuda çok mağduruz. Bizler sabah gelip akşam çıkan insanlarız, helal para kazanıyoruz. Bir anda bakıyorum dükkanımız soyulmuş. Devlet yetkililerimizden ricamız güvenlik güçleriyle birlikte irtibata geçip bir şekilde çözmeleri. Bütün arkadaşlarımız muzdarip bu konudan. Lastik işiyle uğraşan arkadaşlarımız çok mağdur” dedi.  

📆 30 Nisan 2019 Salı 13:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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