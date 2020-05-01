Tuzla’da Tersanesi’nde korkutan yangın

Tuzla sedef tersanesinde bulunan bir askeri bir geminin uç kısmında bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. 7 ilçeden itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken gemide maddi hasar meydana geldi.