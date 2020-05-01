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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon


FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 153 askerden 137’si tutuklandı.

184 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 184 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 153’ü tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmişti. Şüphelilerden 137’si sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 16 asker ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

📆 30 Nisan 2019 Salı 12:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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