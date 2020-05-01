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AK Parti’den İstanbul seçimi hakkında YSK açıklaması


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Temsilcisi Recep Özel, “İstanbul’da 39 ilçe seçim kurullarında bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek.

Ara karar araştırmaları geldikten sonra dosyanın kapağı açılıp içindeki bilgilere, belgelere incelememiz olacak. Kurul üyelerinin incelemesi olduktan sonra nihayetinde müzakere olacak ve karar verilecek”dedi.
AK Partili Özel, YSK’nın arar karar sürecine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Özel, İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itiraz sürecine dair verilen ara karar gereği ilçe seçim kurullarına verilen sürenin bugün(Pazartesi) saat 17.00’de bittiğini belirterek, “İkinci ara karar gereği verilen süre de yarın 17.00’de bitiyor. Ama ilçe seçim kurullarında araştırmaların bitmediği ve devam ettiği belirtiliyor. Bu süre kesin bir süre olmamakla birlikte, kısa zamanda yapılması amacıyla ortaya konulmuş bir süre sınırlamasıydı. YSK, gelecek cevapların tamamını beklemek durumunda olacak. Bizim talebimiz ilçe seçim kurullarının bir an önce bu araştırmaları yapıp buraya göndermesidir. Süresinin bitmiş olması, araştırma sonuçlarının gelmesinin beklenmeyeceği anlamına gelmez. İstanbul’da 39 ilçe seçim kurullarında bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Ara karar araştırmaları geldikten sonra dosyanın kapağı açılıp içindeki bilgilere, belgelere incelememiz olacak. Kurul üyelerinin incelemesi olduktan sonra nihayetinde müzakere olacak ve karar verilecek. Sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir öngörümüz yok, ilçe seçim kurullarında gelecek cevaplara bağlı YSK’nın gündemine ve kurul üyelerimizin müzakeresine bağlı. Bunu bir takvimle sınırlamak, bir takvime hapsetmek pek doğru değil” diye konuştu.  

📆 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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