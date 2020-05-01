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E-5’te 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı


E-5 karayolu Pendik mevkisinde hızını alamayan araç sürücüsü önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan diğer aracın da öndeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

E-5’TE 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 3 YARALI

 E-5’te 3 araç birbirine girdi: 3 yaralı – Tıkla İzle

E-5 karayolu Pendik mevkisinde seyir halinde olan bir araç sürücüsü, yavaşlayan trafikte hızını alamayarak önündeki araca çarptı. Emin Konak hakimiyetindeki araç da çarpmanın etkisiyle önünde bulunan Refet Çalışkan hakimiyetindeki araca çarptı. 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza sebebiyle araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansa bindirilerek Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yolda kalan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Arkadan gelen aracın çarpması sonucu savrulan araç sürücüsü Emin Konak, “D-100 karayolunda Pendik istikametinden Tuzla istikametine doğru seyir halindeyken trafiğin akışı yavaşlayınca, arkadan gelen araç trafiğin yavaşladığını fark etmeyerek bizim araca sert bir şekilde çarptı. O şiddetle biz de önümüzdeki araca çarptık. Aracımızda iki yaralı arkadaşımız vardı. 112 sağlık ekipleri yaralı arkadaşlarımıza müdahale ederek hastaneye yönlendirdiler” dedi.  

📆 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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