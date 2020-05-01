Yeni Ofis Kurarken Mobilya Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Günümüzde ofisler çalışanların sağlığı ve verimi için çok önemli unsurlar haline gelmiştir. Bu nedenle ofis dizaynı hem işverenler için hem de çalışanlar için büyük bir öneme sahiptir. İyi bir ofis dizaynı oluşturabilmek için ise kilit nokta mobilya seçimidir. Mobilya seçiminin doğru yapılması durumunda en ideal ofis dizaynını oluşturabilmek mümkündür. Çünkü ofis mobilyalarının kaliteli ve doğru seçilmiş olması çalışanların verimini ve psikolojini doğrudan etkilemektedir. Çalışanların verimli bir şekilde çalışması ve mutlu olmaları da doğrudan iş yerinin kazanç durumu etkilemektedir. Bu nedenle işverenlerin yeni kurdukları ofisleri için en uygun ofis mobilyalarını tercih etmeleri gerekmektedir. Peki, yeni kurulan ofisler için en uygun mobilya seçimi nasıl yapılmalıdır?

Ofis Büyüklüğünüze Uygun Mobilyalar Tercih Edin

Ofisleriniz küçük ise büyük dolaplar, büyük çalışma masaları tercih etmemelisiniz. Çünkü bu mobilyalar ofislerinizi olduğundan daha küçük gösterir. Küçük ofisleriniz için tercih edeceğiniz minimal mobilyalar ofislerinize daha uygun olacaktır. Bu sayede ofislerinizde daha fazla alan kalacak ve ofisleriniz sıkıcı bir havada olmayacaktır.

Çalışanlarınızın Sağlığına Uygun Mobilyalar

Ofis çalışanlarınızın sağlığı her şeyden daha önce gelmelidir. Çünkü sağlıklı bir bedene sahip olmayan çalışanlar muhtemelen kendilerini işlerine veremeyecektir. Bu da hem işletmenizin zarara uğramasına hem de çalışanlarınızın çeşitli ofis hastalıklarına yakalanmasına sebep olur. Örneğin boyun fıtığı, bel fıtığı gibi rahatsızlıklar yanlış tercih edilen ofis sandalye ve masalarından kaynaklanır. Ancak doğru bir mobilya seçerek bu riskleri en aza indirebilirsiniz.

Saklama Alanları Oluşturun

Çalışanlarınızın evraklarını saklayabileceği ya da sektörünüz ile ilgili dergi ve kitapları saklayabileceğiniz kitaplık gibi saklama alanları oluşturmalısınız. Böylelikle hem çalışanlarınızın eşyalarını saklaması için alanlar oluşturmuş olursunuz hem de iş yerinizin düzenli bir görüntüye sahip olmasını sağlarsınız.

Çalışanlarınız İçin Dinlenme Alanları Oluşturun

Çalışanlarınızın mesai saatleri içinde iş dışında dinlenmeye de ihtiyaçları vardır. Bu nedenle çalışanlarınız için alacağınız bahçe mobilyaları, çeşitli dinlenme aksesuarları, minderler çalışanlarınızın motive olmasını sağlayabilir.

Ofisinize Uygun Toplantı Masalarını Tercih Edin

Toplantı masaları ofislerin olmazsa olmazları arasındadır. Siz de ofislerin olmazsa olmazı toplantı masalarını tercih ederken ofisinizin büyüklüğünü ve yapısını göz önüne almalısınız. Kare ya da dikdörtgen yapıda bir ofise sahipseniz ona göre bir toplantı masası tercih edebilirsiniz.