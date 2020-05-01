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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi » Kobi Nedir
Kobi Nedir


Günümüzde birçok işletme türü çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Küçük ve orta boyutlu işletmelere verilen ortak isim olan Kobi günümüzde faklı şekillerde ele alınmaktadır. Bir işletmenin bu vasfı alabilmesi için hizmet, yapılandırma, teşvik, hibe gibi hizmetlerden yararlanabilmesi yönetmeliğe uygun özelliklere de sahip olması gerekiyor. Bu işletmeleri şu şekilde değerlendirmek mümkün olup, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler bu tanım içerisinde gösterilmektedir.

Kobi Çeşitleri Ve Özellikleri

Bünyesinde 10 kişiden az çalıştıran işletmeler Mikro, 50 elaman çalıştıran işletmeler küçük işletme ve 250 kişiden az elaman çalıştıran işletmeler ise orta ölçekli işletme olarak gösterilmektedir. Siz de Kobi sınıfından hangi derecede yer aldığınızı görmek için bu detaylara bakabilir ya da internetten birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

  • Mikro İşletmeler
  • Küçük işletmeler
  • Orta ölçekli işletmeler

Bu tanımlar KOBİ kriterlerin ana ayrımları olup, Kobi sayılabilmesi için farklı kriterlerinde ele alındığını bilmekte fayda vardır. İnternet üzerinden kurumsal web sitesi ile bu dereceleri ve detayları siz de https://www.stendustri.com.tr/haberortak/kobi-nedir-ne-demektir-h99529.html siteye göz atarak net bir şekilde inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

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📆 29 Nisan 2019 Pazartesi 15:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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