Kobi Nedir

Günümüzde birçok işletme türü çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Küçük ve orta boyutlu işletmelere verilen ortak isim olan Kobi günümüzde faklı şekillerde ele alınmaktadır. Bir işletmenin bu vasfı alabilmesi için hizmet, yapılandırma, teşvik, hibe gibi hizmetlerden yararlanabilmesi yönetmeliğe uygun özelliklere de sahip olması gerekiyor. Bu işletmeleri şu şekilde değerlendirmek mümkün olup, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler bu tanım içerisinde gösterilmektedir.

Kobi Çeşitleri Ve Özellikleri

Bünyesinde 10 kişiden az çalıştıran işletmeler Mikro, 50 elaman çalıştıran işletmeler küçük işletme ve 250 kişiden az elaman çalıştıran işletmeler ise orta ölçekli işletme olarak gösterilmektedir. Siz de Kobi sınıfından hangi derecede yer aldığınızı görmek için bu detaylara bakabilir ya da internetten birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Mikro İşletmeler

Küçük işletmeler

Orta ölçekli işletmeler

Bu tanımlar KOBİ kriterlerin ana ayrımları olup, Kobi sayılabilmesi için farklı kriterlerinde ele alındığını bilmekte fayda vardır. İnternet üzerinden kurumsal web sitesi ile bu dereceleri ve detayları siz de https://www.stendustri.com.tr/haberortak/kobi-nedir-ne-demektir-h99529.html siteye göz atarak net bir şekilde inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.