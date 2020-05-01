Kadıköy’de satılık ve kiralık konut fiyatları ne kadar oldu?

Kadıköy’de satılık ve kiralık konut fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’da emlak arama motoru olarak hizmet veren Flatfy.com yayınladığı raporla Kadıköy satılık ve kiralık konut fiyatlarını açıkladı.

Uluslararası emlak arama motoru Flatfy.com, her ay yayınladığı “Türkiye’deki Emlak Piyasasına Genel Bakış” raporunun Nisan 2019 sonuçlarını açıkladı. İstanbul’un en güzel ve tarihi ilçelerinden biri olan Kadıköy’deki satılık ve kiralık daire fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor.

Peki, Kadıköy’de satılık ve kiralık daire fiyatları ne kadar oldu? En çok hangi tip konutların fiyatları arttı? İşte Flatfy.com Nisan 2019 verilerine göre Kadıköy satılık ve kiralık konut ortalama fiyatları…

Dünyanın 35 ülkesinde hizmet veren emlak arama motoru Flatfy.com, Türkiye’de en çok tercih edilen emlak portallarından derlediği binlerce ilanı, analiz ve kategorize ederek tek bir platform üzerinden sunuyor. Konut arayanlara hızlı ve kolay bir arama deneyimi sunan emlak arama motoru Flatfy.com, her ay sektöre yön verecek raporlar da hazırlıyor. Flatfy, “Türkiye’deki Emlak Piyasasına Genel Bakış” raporuyla emlak yatırımı yapmak isteyenlere satılık ve kiralık konut fiyatlarını aylık bazlarda sunuyor.

Uluslararası emlak arama motoru Flatfy.com ile Kadıköy satılık daire ve kiralık daire ilanlarına ulaşmak çok kolay!

Flatfy.com’dan Kadıköy satılık konut fiyatları raporu

Kadıköy, son yıllarda nüfus ve buna bağlı olarak artan konut sayısıyla birlikte dikkat çeken ilçelerden biri hâline geldi. İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan ilçe, geçtiğimiz yıllarda başlayan kentsel dönüşümle birlikte birçok markalı konut projesinin de adresi oldu. Bunun yanı sıra birçok yeni ulaşım projesi de ilçede birçok bölgenin değerlenmesini sağladı. Fenerbahçe, Kalamış, Caddebostan, Suadiye, Moda gibi değerli birçok mahalleyi bünyesinde bulunduran Kadıköy’de yüksek konut fiyatları dikkat çekti. Uluslararası emlak arama motoru Flatfy.com’un Nisan 2019 verilerine göre Kadıköy’de 1+1 daireler 344 bin, 2+1 daireler 494 bin 143 TL, 3+1 daireler 875 bin 324 TL ve 4+1 daireler 1 milyon 850 bin TL ortalamaya sahip.

Kadıköy kiralık daire fiyatları neden arttı?

Son yıllarda yoğun bir göç alan Kadıköy’de bu durum kiralık konut fiyatlarına da yansıdı. Özellikle Moda, Fenerbahçe, Caddebostan gibi bölgelerine göç alan ve kentsel dönüşüm projelerinin merkezi olan Kadıköy’de kira fiyatları da yükselişe geçti. Kadıköy kiralık daire ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti; 1+1 daire 1500 TL, 2+1 daire 1800, 3+1 2 bin 500 TL ve 4+1 daire 4 bin 500 TL.

İstanbul’un hangi ilçesinde konut fiyatları ne kadar?

Şişli: 1+1 daire 320 bin TL, 2+1 daire 380 bin TL, 3+1 daire 700 bin TL ve 4+1 daire 800 bin TL.

Esenyurt: 1+1 daire 159 bin TL, 2+1 daire 175 bin TL, 3+1 daire 250 bin TL ve 4+1 daire 299 bin TL.

Bağcılar: 1+1 daire 225 bin TL, 2+1 daire 290 bin 294 bin TL, 3+1 daire 390 bin TL ve 4+1 daire 410 bin TL.

Sultangazi: 1+1 daire 162 bin TL, 2+1 daire 238 bin 134 TL, 3+1 daire 340 bin TL ve 4+1 daire 435 bin TL.

Ümraniye: 1+1 daire 220 bin TL, 2+1 daire 305 bin 659 TL, 3+1 daire 415 bin TL ve 4+1 daire 461 bin 125 TL.

Pendik: 1+1 daire 189 bin 344 TL, 2+1 daire 260 bin 035 TL, 3+1 daire 335 bin 239 TL ve 4+1 daire 456 bin 334 TL.

Üsküdar: 1+1 daire 257 bin 500 TL, 2+1 daire 380 bin 659 TL, 3+1 daire 644 bin 560 TL ve 4+1 daire 900 bin TL.

Maltepe: 1+1 daire 290 bin TL, 2+1 daire 380 bin 659 TL, 3+1 daire 538 bin 480 TL ve 4+1 daire 725 bin TL.

Gaziosmanpaşa: 1+1 daire 300 bin TL, 2+1 daire 268 bin 466 TL, 3+1 daire 360 bin TL ve 4+1 daire 450 bin TL.

Küçükçekmece: 1+1 daire 245 bin TL, 2+1 daire 274 bin 907 TL, 3+1 daire 422 bin 154 TL ve 4+1 daire 477 bin 200 TL.

Bahçelievler: 1+1 daire 180 bin 125 TL, 2+1 daire 285 bin 065 TL, 3+1 daire 400 bin TL ve 4+1 daire 499 bin TL.

Flatfy.com Hakkında

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan da dâhil olmak üzere birçok ülkede hizmet veren emlak arama motoru Flatfy.com, emlak portallarında derlediği binlerce ilanı tek bir platform üzerinden sunuyor.

Gayrimenkul arayanlar için hızlı ve kolay bir arama deneyimi sunan Flatfy.com, yatırımcılara; il ve ilçe bazında kiralık ve satılık konut fiyatları, konut metrekare ortalama fiyatları ve daha birçok veriyi sunarak kârlı bir emlak yatırımı için rehberlik ediyor.