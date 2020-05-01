Kadıköy’de satılık ve kiralık konut fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’da emlak arama motoru olarak hizmet veren Flatfy.com yayınladığı raporla Kadıköy satılık ve kiralık konut fiyatlarını açıkladı.
Uluslararası emlak arama motoru Flatfy.com, her ay yayınladığı “Türkiye’deki Emlak Piyasasına Genel Bakış” raporunun Nisan 2019 sonuçlarını açıkladı. İstanbul’un en güzel ve tarihi ilçelerinden biri olan Kadıköy’deki satılık ve kiralık daire fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor.
Peki, Kadıköy’de satılık ve kiralık daire fiyatları ne kadar oldu? En çok hangi tip konutların fiyatları arttı? İşte Flatfy.com Nisan 2019 verilerine göre Kadıköy satılık ve kiralık konut ortalama fiyatları…
Dünyanın 35 ülkesinde hizmet veren emlak arama motoru Flatfy.com, Türkiye’de en çok tercih edilen emlak portallarından derlediği binlerce ilanı, analiz ve kategorize ederek tek bir platform üzerinden sunuyor. Konut arayanlara hızlı ve kolay bir arama deneyimi sunan emlak arama motoru Flatfy.com, her ay sektöre yön verecek raporlar da hazırlıyor. Flatfy, “Türkiye’deki Emlak Piyasasına Genel Bakış” raporuyla emlak yatırımı yapmak isteyenlere satılık ve kiralık konut fiyatlarını aylık bazlarda sunuyor.
Uluslararası emlak arama motoru Flatfy.com ile Kadıköy satılık daire ve kiralık daire ilanlarına ulaşmak çok kolay!
Kadıköy, son yıllarda nüfus ve buna bağlı olarak artan konut sayısıyla birlikte dikkat çeken ilçelerden biri hâline geldi. İstanbul’un en eski semtlerinden biri olan ilçe, geçtiğimiz yıllarda başlayan kentsel dönüşümle birlikte birçok markalı konut projesinin de adresi oldu. Bunun yanı sıra birçok yeni ulaşım projesi de ilçede birçok bölgenin değerlenmesini sağladı. Fenerbahçe, Kalamış, Caddebostan, Suadiye, Moda gibi değerli birçok mahalleyi bünyesinde bulunduran Kadıköy’de yüksek konut fiyatları dikkat çekti. Uluslararası emlak arama motoru Flatfy.com’un Nisan 2019 verilerine göre Kadıköy’de 1+1 daireler 344 bin, 2+1 daireler 494 bin 143 TL, 3+1 daireler 875 bin 324 TL ve 4+1 daireler 1 milyon 850 bin TL ortalamaya sahip.
Son yıllarda yoğun bir göç alan Kadıköy’de bu durum kiralık konut fiyatlarına da yansıdı. Özellikle Moda, Fenerbahçe, Caddebostan gibi bölgelerine göç alan ve kentsel dönüşüm projelerinin merkezi olan Kadıköy’de kira fiyatları da yükselişe geçti. Kadıköy kiralık daire ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti; 1+1 daire 1500 TL, 2+1 daire 1800, 3+1 2 bin 500 TL ve 4+1 daire 4 bin 500 TL.
İstanbul’un hangi ilçesinde konut fiyatları ne kadar?
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan da dâhil olmak üzere birçok ülkede hizmet veren emlak arama motoru Flatfy.com, emlak portallarında derlediği binlerce ilanı tek bir platform üzerinden sunuyor.
Gayrimenkul arayanlar için hızlı ve kolay bir arama deneyimi sunan Flatfy.com, yatırımcılara; il ve ilçe bazında kiralık ve satılık konut fiyatları, konut metrekare ortalama fiyatları ve daha birçok veriyi sunarak kârlı bir emlak yatırımı için rehberlik ediyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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