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Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü 4-1 skorla yendi


Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Müsabaka siyah-beyazlı takımın 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Burak Yılmaz’ın kafayla indirdiği topu alan Lens, rakibini ekarte ederek ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşu, Altay kornere yolladı.

54. dakikada Burak Yılmaz’ın sağ kanattan ortasında Altay’ın tokatladığı top Kulusic’ten sekip Vida’nın önünde kaldı. Boş pozisyonda Vida da topu filelerle buluşturdu. 2-0

61. dakikada Lens’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Atiba’ya, Kulusic’in yaptığı müdahale sonucu Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada topun başına gelen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

71. dakikada Canteros’ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı topa iyi yükselen Alihan’ın kafa vuruşunu Karius kornere yolladı.

72. dakikada Pazdan ile girdiği ikili mücadelede topa dirseği ile müdahale eden Atiba’nın pozisyonunu VAR’da izleyen hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

75. dakikada Boyd’un kullandığı penaltı vuruşunu Karius oyun içine çeldi. Dönen topu Kitsiou tamamlamak istedi ancak vuruşu auta çıktı. Penaltı pozisyonunda Vida’nın, Boyd’un vuruşundan önce ceza alanına girdiği için tekrar VAR’a giden Umut Meler, penaltıyı tekrarlattı.

78. dakikada beyaz noktaya gelen Sacko, topu Karius’un sağından filelerle buluşturdu. 3-1

81. dakikada Kagawa ile verkaç yaparak ceza alanına giren Adem Ljajic, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-1

86. dakikada Canteros’un pasında topu önce göğsünde yumuşatan Boyd’un ardından yaptığı vuruş, direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Karius, Gökhanx, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Güven (Kagawa dk. 64), Lens (Quaresma dk. 76), Ljajicx, Burakx (Adriano dk. 88 ?)

Yedekler: Utku, Roco, Mustafa, Oğuzhan, Necip, Muhayer, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

MKE Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Kulusic (Alihan dk. 65), Pazdan, Pinto, Moke, Sedat (Moulin dk. 62), Hector Canteros, Sacko (İlhan dk. 82 ?), Boyd, Orgill

Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Mahmut, Cebrail, Scarione, Sadaev, Kaan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Burak Yılmaz (dk. 8 ve dk. 63 pen.), Vida (dk. 54), Adem Ljajic (dk. 81) (Beşiktaş), Sacko (dk. 78 pen.) (Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Mirin, Caner (Beşiktaş), Kitsiou, Sacko, Pinto (Ankaragücü)

📆 28 Nisan 2019 Pazar 21:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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