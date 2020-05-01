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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Bakan Çavuşoğlu’ndan Irak açıklaması
Bakan Çavuşoğlu’ndan Irak açıklaması



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı yetkililerle görüşmek için bu sabah Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı. Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak’ı ziyaret edecek” dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’ı ziyaret edeceğini söyledi.2 gün sürecek resmi temasları çerçevesinde, üst düzey ıraklı yetkililerle bir araya gelecek olan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Bağdat’tan sonra Basra ile Erbil’i ziyaret edeceğini söyledi.

Gündem Irak ile ikili ilişkiler

Iraklı mevkidaşı Hekim ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Abdülmehdi’nin yakında Türkiye’yi ziyaret edeceğini ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’ı ziyaret edeceğini açıkladı. İki ülke arasındaki ticari hacminin artırıma yollarının ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında yeni sınır kapısının açılması ve Irak’ın imarı ele alındığı bildirildi. Irak Dışişleri Bakanı Hekim ise yaptığı açıklamada görüşmede bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığını belirterek, Irak’ın yeniden imarında Türk şirketlerinin rolleri ve söz konusu şirketler kolaylık sağlama yolları üzerine durulduğunu söyledi. Göçmenlerin evlerine iade edilmesi konularının da ele alındığını dile getiren Hekim, Irak topraklarının her hangi bir komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.  


 

📆 28 Nisan 2019 Pazar 14:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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