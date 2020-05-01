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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Tartışma kanlı bitti
Tartışma kanlı bitti


Olay, dün saat 00.50 sıralarında Beşiktaş Levent Çarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda çalışan M.C.G.(25), iş arkadaşları Suriye uyruklu Z.H.(25), V.A. ve M.H. ile iş yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine mesai bitimi M.C.G., dışarıda gördüğü Z.H.’yi tabanca ile vurdu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından zanlı, 200 metre ileride iş yerinde tartıştığı V.A. ve M.H.’yi de gördü. Onlara da tabanca ile ateş eden saldırgan, V.A.’yı ağır, M.H.’yi ise hayati tehlikesi oluşmayacak şekilde yaraladı. Olayın ardından şahıs taksiye binerek kaçmaya başladı.

Zanlı gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera ve KGYS görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede saldırganın bindiği taksinin plakasını tespit eden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yaklaşık yarım saat sonra Büyükdere Caddesi üzerinde taksinin içerisinde tabancasıyla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın büroda ifadesi alınarak sorgulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.C.G. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.  

📆 28 Nisan 2019 Pazar 14:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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