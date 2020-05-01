MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » D-100 Karayolu’nda korkunç kaza : 2 ölü
D-100 Karayolu’nda korkunç kaza : 2 ölü


Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi. Otomobildeki vatandaşların cesede 2 saatlik çalışma ile çıkartılırken, vatandaşlar o anları film seyreder gibi izledi.

Otomobil tırın altına girdi

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şaban Toygar, idaresindeki 41 DB 850 plakalı tır ile İstanbul istikametinde seyir halindeyken aracın arızalandığını fark etti. Toygar, aracı emniyet şeridinde durdurarak arızasını tespit etmeye çalışırken, Alican Aslan yönetimindeki 41 E 7948 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobilde bulunan Alican Aslan (25) ve Ayşen Üçöz (23) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Ayşen Üçöz ve Alican Aslan’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile kısa süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılan Ayşe Üçöz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Alican Aslan’ın ise yaklaşık 2 saat sonra cansız bedeni çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Üçöz ve Aslan’ın cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Otomobil vinç yardımı ile çıkarıldı

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tırın altındaki otomobil, vinç yardımı ile çıkartıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımı olay yerinden kaldırıldı. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, tır sürücüsü Şaban Toygar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayı duyan vatandaşlar ise koşarak olay yerine geldi. Ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılan vatandaşlar, 2 kişinin öldüğü kaza yerindeki çalışmaları film seyreder gibi izledi. Birçok vatandaş kurtarma çalışmalarını görebilmek için duvarların üzerine çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

📆 28 Nisan 2019 Pazar 12:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR