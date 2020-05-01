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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kocaeli’nde korkutan olay
Kocaeli’nde korkutan olay


Kocaeli’nin İzmit ilçesinde mesai arkadaşlarının 4 saat boyunca haber alamadığı doktor, odasında ölü bulundu.

 Olayı arkadaşları fark etti

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tolga Yazıcı’dan (41) yaklaşık 4 saat boyunca haber alamayan çalışma arkadaşları, odanın kilitli olan kapısını kırarak içeri girdi. Arkadaşları, Dr. Tolga Yazıcı’yı içeride hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde doktorun hayatını kaybettiği belirlendi. Yazıcı’nın intihar etmiş olabileceğinden şüphelenen arkadaşları, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Odada yapılan olay yeri incelemeleri sonrasında Yazıcı’nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

📆 28 Nisan 2019 Pazar 12:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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