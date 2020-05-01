MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Düğünde silahlı kavga çıktı : 2 yaralı
Düğünde silahlı kavga çıktı : 2 yaralı


Sultangazi’de bir düğünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 1 kişi gözaltına alındı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Olay, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi’nde bulunan Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ortak akrabalarının düğününde karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi ile silahını çeken bir şahıs, 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi yaralayarak kaçan şüpheliyi silahıyla birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şahsın işlemlerinin sürüyor.

📆 28 Nisan 2019 Pazar 11:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR