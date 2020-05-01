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Zeytinburnu’nda şüpheli ölüm


İstanbul Zeytinburnu’nda denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 63 yaşındaki Recai Şahin’e ait olduğu öğrenilirken ölüm nedeninin yapılan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

İntihar şüphesi üzerinde duruluyor

Olay, Zeytinburnu sahilinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu sahilinde yürüyen bir vatandaş denizin üzerinde bir ceset gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, su üzerinde duran cesedi kıyıya çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk çalışmalarına göre cesedin 63 yaşındaki Recai Şahin’e ait olduğu öğrenildi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede yaralanma veya darp izi olmadığı gözlendi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor. 

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Recai Şahin’in ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.  

📆 28 Nisan 2019 Pazar 11:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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