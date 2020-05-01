Duayen isim, İNDER’de yeniden başkan seçildi

İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Nazmi Durbakayım yeniden başkan seçildi. Sektörün en eski ve tabana yayılı derneği İNDER, ekonomik zorlukların yaşandığı süreçte, duayen isim Nazmi Durbakayım’ın 3. Dönem başkanlığı ile yola devam kararı aldı.

Türkiye ekonomisine karşı süren yurtdışı odaklı baskılara karşı en zorlu mücadeleyi veren inşaat sektörü olduğunu ifade eden Nazmi Durbakayım, sektörün bu mücadeleden başarılı ve daha güçlü çıkacağını söyledi. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere Emlak Konut GYO, TOKİ ve sektördeki tüm oyuncuların üzerlerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiğinin altını çizen Durbakayım, sektörde yaşanan ‘Yeniden Yapılanma’nın önemine vurgu yaptı. Müteahhitlik faaliyetlerinin yeniden tanımlandığına işaret eden Başkan Durbakayım, temeli güçlü bir sektörün her türlü ekonomik zorluğa direnç göstereceğinin altını çizdi.

Sektördeki yeniden yapılanmaya İNDER’in de katkı sağlamak için çalışmalarını hızlandırdığını aktaran Başkan Durbakayım, projelerin devamlılığını garantiye alacak ve son tüketici açısından mağduriyetleri ortadan kaldıracak olan ve SPV (Special Purpose Vehicle) olarak bilinen uluslararası sistemin hayata geçmesi için sektörle ilgili tüm kurumlarla çalışmasına devam ettiğini ifade etti.

Başkan Nazmi Durbakayım, açıklamalarına yeniden yapılanma sürecinde Türkiye’deki tüm inşaat firmalarının sesi olmak için gerçekleştirilen Anadolu Açılımı’na yeni bir boyut kazandırılacağını ekledi. Yurtdışına açılan konut üreticilerine de kapsayan üyelik sisteminin ilk olarak Almanya’da başlayacağını söyledi.

Başkan Durbakayım konuşmasında sektördeki konut satışlarında yeni bir dönem yaşandığına işaret etti. Artan yurtdışı satışlara bağlı olarak inşaatçıların da ihracatçı statüsüne alınarak Eximbank kredilerinden yararlanması gerektiğine işaret eden Durbakayım, Türkiye’ye milyarlaca dolar döviz kazandırma potansiyeli olan sektörün bu kapsamda desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yeni dönemde aciliyeti olan konulara da değinen Başkan Durbakayım; kentsel dönüşüm hamlesine yeni bir ivme kazandırılması ve çözüm odaklı adımların atılmasının, Emlak Katılım Bankası’nın sektöre yeni ufuklar açacak hamleleri yapmasının önemine değindi.

Sektöre kadın eli değdi

Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında, kadınların yapı sektöründeki göz ardı edilen katkısı ve güçlü duruşuna vurgu yapıldı. Her gelişmiş toplumun temelinde kadın emeği olduğuna inanan İNDER, başta yönetim kurulu olmak üzere icracı diğer kurullarda da aktif görev yapacak iş kadınlarına yer verdi. Kadının önemine dikkat çekmek için Genel Kurul’un divan heyetinin tamamı sektördeki iş kadınlardan oluşturuldu.

Nazmi Durbakayım’ın başkanlık yapacağı yeni dönemde, yönetim kurulunda A. Engin KEÇELİ, M. Emre ÇAMLIBEL, Abdullah BAYSAL, Salih KUZU, Mehmet Reşit GEDİZ, H. Kubilay SALİHVATANDAŞ, Kürşat Coşkun UFUK, İrfan AŞÇIOĞLU, Fatih ALBAYRAK, Yener YILDIRIM, Fatih HALDIZ, E. Ensar SARAL, Ayten BABAOĞLU ve Nimetullah KAYA yer alıyor.

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