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Esenyurt’ta çatlaklar oluştu valilik açıklama yaptı


Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak, iş yerleri ve binaları boşalttı. Mühendislerin inceleme yapması bekleniyor.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’ndeki caddede ve bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklarla ilgili açıklama yaptı. İstanbul Valiliğinden Esenyurt Güzelyurt Mahallesindeki Orhangazi Caddesi’nde ve bir binada oluşan çatlaklarla ilgili yapılan açıklamada, “Esenyurt ilçemiz, Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup binada tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay Mahallinde AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır” denildi.  

📆 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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