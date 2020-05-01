MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Krizi fırsata çevirdiler doyasıya eğlendiler
Krizi fırsata çevirdiler doyasıya eğlendiler


Valilik tedbir aldı

İstanbul Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde ve bir binada çatlakların oluşmasının ardından valilik tarafından tedbir amaçlı yaklaşık 25 bina tahliye edildi. Tahliye edilen bazı vatandaşlar ilçede yer alan akrabalarının yanına geçici olarak giderken, bazı vatandaşlar ise tahliye işlemlerinin ardından kriz masasının oluşturulduğu iki okula getirildi. Necla Görer İlkokulu’ndaki kriz merkezinde aileleriyle bekleyen çocuklar, canları sıkılınca okulun bahçesine çıktı.

Çocuklar eğlenceye çevirdi

Krizi eğlenceye çeviren çocuklar, gece saatlerinde olanlara rağmen futbol oynamaya devam etti. Arkadaşıyla futbol oynayan Muhammet isimli çocuk, “Orada evin orda çatlaklar oluştu. Sonra sınırı geçmemize izin vermediler. Sonra dediler ki, ‘alacağınız eşyayı alın, çıkın oradan’ dediler. Sonra eşyalarımız aldık ve bizim buraya gelmemiz söylendi, biz de buruya geldik. Burada da çorba, çay gibi şeyler ikram ettiler, biz de karnımızı doyurduktan sonra canımızı sıkıldı biraz. Sonra futbol oynamaya başladık, öyle eğleniyoruz. Yarın tatil ama kursa gidecektik, yarın kurs var mı? Onu da bilmiyoruz” dedi.

Aileleriyle bekletilen vatandaşlar daha sonra ticari taksilerle, ayarlanan pansiyonlara yerleştirildi.

📆 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR