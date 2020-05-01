MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Manşet, Toplum » Esenyurt’un son hali böyle görüntülendi
Esenyurt’un son hali böyle görüntülendi


Esenyurt’ta yolda ve bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan alan günün ilk ışıklarında havadan drone ile görüntülendi.

Drone ile havadan görüntülendi

Esenyurt’ta yolda ve bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan alan günün ilk ışıklarında havadan drone ile görüntülendi. Konuyla ilgili kriz masası da oluşturulurken, 25 bina da oturan vatandaşların tahliye edildiği duyurulmuştu. Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Orhangazi Caddesi’nde bulunan bir binada var ve yollarda çatlakların oluşması nedeniyle tedbir amaçlı cadde üzerinde bulunan binalarda ve iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti. Tahliyenin ardından vatandaşların bir kısmı çevredeki otellere yerleştirildi. Gece boyunca ekiplerin çalışmaları devam ederken yakında bulunan bir okulda da konuyla ilgili kriz masası kuruldu. Oluşan çatlakların kesin nedeni henüz bilinmezken, günün ilk ışıklarında olay yeri ve çevresi havadan drone ile de görüntülendi.

📆 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR