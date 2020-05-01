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Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Manşet » Ataşehir’de dans şöleni yaşandı
Ataşehir’de dans şöleni yaşandı


Ataşehir Belediyesi, Yeditepe Üniversitesi ve Watergarden işbirliğiyle hazırlanan Dünya Dans Günü etkinliğinde, 4 ülkeden gelen misafir dans toplulukları ile Ataşehirli topluluklar muhteşem dans şovları sergilediler.

Dört ülke konuk ettiler

Watergarden’da gerçekleşen Dünya Dans Günü kutlamalarına; Bulgaristan’dan Folk Dance Group “Trakiiska Mladost”, Bosna Hersek’ten “Ensemble Tenelija”, Kosova Cumhuriyeti’nden AKV “Lidhja E Prizrenit” ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Halk Bilim Topluluğu katıldı.

“Dans emek devrimdir” dediler

“Dans Etmek Devrimdir” sloganıyla hazırlanan etkinliğine Türkiye’den de Yeditepe Üniversitesi Folklor Kulübü Halk Dansları Toplulukları ve Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu katıldı.Ülkelerinin geleneksel danslarından örnekler veren gruplar izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.Gösteri öncesi Ataşehir Belediyesi’ni ziyaret eden misafir ülke topluluklarına Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman tarafından teşekkür mahiyetinde küçük hediyeler verildi.Ardından Ataşehir Belediyesi’ni önünden ülkelerinin bayraklarıyla kortej yapan dans grupları Watergarden’da gösterilerini sundular.

Galeri
📆 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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