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Vefa Küçük : Toplantıyı kısa keseceğiz


Fenerbahçe’de gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Kalamış’ta bulunan tesislerde düzenlenecek olan etkinlikler ve akşam oynanacak olan Trabzonspor karşılaşması nedeniyle, toplantının kısa süreceğini ifade etti.

Konuşmamı kısa kesiyorum

Fenerbahçe’de gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük 3 aydan sonra tekrardan bir arada olduklarını ifade ederek, “Bugün toplantıyı kısa geçeceğiz. Düğün, voleybol maçı ve Trabzonspor maçı olacağı için. Herkes burada zaman tasarrufuna gidecek. Sadece başkanımız faaliyet raporunu sizlere izah edecek. Konuşmacı arkadaşlara en fazla 1 saat vakit ayıracağız. Bu durum demokratik mi değil ama bazen mecbur şeyler kuralları esnetmemize sebep oluyor. Bende konuşmamı kısa kesiyorum. Tekrar teşriflerinizden dolayı divan kurulumuz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

📆 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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