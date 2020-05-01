Erdoğan Kızılcahamam’da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda partililere hitap ediyor.
“YSK’nın verdiği karara uyacağız”
“Her seçim bir imtihandır, her seçim bir muhasebe vesilesidir. Bu mücadeleden bir kez daha alnımızın akıyla çıktık.31 Mart seçimlerinde AK Parti ve Cumhur ittifakının tartışılmaz bir başarısı vardır.İstanbul ve Ankara’da kaybetmedik tam tersine seçimi kazandık.İlçelerinin ve Belediye Meclis üyeliklerini kazandığımız yerlerde Büyükşehir Belediye başkanlıklarını nasıl kaybettiğimizi elbette sorguluyoruz.İstanbul seçimlerinde çok örgütlü bir organizasyon var aradaki fark düşmeye devam ediyor.Son ana kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.İçimize sinse de sinmese de YSK’nın verdiği karara uyacağız” dedi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
Bir cevap yazın