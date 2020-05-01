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Fabrika alev alev yandı


Yangın, Pamukkale ilçesi Korucak mahallesinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında gece saat 03.30’da henüz belirlenmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangının hemen ardından bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler su ve köpük ile yangına müdahale etmeye başladı. Yangın çıkan fabrika Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale travertenlerine yakın bir bölgede yer alıyor. İtfaiye ekipleri tekstil üretimi yapılan ve satış mağazasının da bulunduğu fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatten bu yana 30’un üzerinde araçla müdahale ediyor

Çalışanlar gözyaşlarıyla izledi

Yangını haber alır alır almaz fabrikaya gelen çalışanlar ise olayı gözyaşları içerisinde izledi. Bir fabrika çalışanı ise yol ortasına oturarak düşünceli bir yüz ifadesi ile yangını izledi. Şoku atlatan fabrika çalışanları ardından fabrika deposunda bulunan tekstil malzemelerini yolun karşısında bulunan kapalı bir alana sevk etti. Alevlerin bir anda kontrolden çıkarak fabrikanın tamamını sardığı anlarda ise itfaiye erleri hızlıca fabrika bahçesinden çıkarak araçları dışarı kaçırdılar. Fabrika önünde bulunan bir otomobil ise forklift ile fabrikadan uzaklaştırıldı.Bölgede itfaiye personelinin yangını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, İhlas Haber Ajansı felaketin yaşandığı bölgedeki yangını drone ile havadan görüntüledi. Görüntülerde ortaya çıkan duman ve alevler ise felakatin boyunu gözler önüne serdi.

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📆 27 Nisan 2019 Cumartesi 11:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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