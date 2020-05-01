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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Politika, Toplum » YSK’dan yeni ara karar, 5 gün süre!
YSK’dan yeni ara karar, 5 gün süre!


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin itirazı üzerine İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verdi.

AK Parti’nin YSK’ya araştırılması için yeni bir kısıtlı seçmen listesi verdiği bildirildi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kurul önünde gazetecilere yaptığı açıklamada mahkeme kararları ile oy kullanamayacak olan 5 bin 315 kişinin yer aldığı listeyi YSK’ya ilettiklerini söyledi. Özel, YSK’nın bu listenin araştırılması için yeniden bir ara karar vererek, ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verdiğini bildirdi. Özel, böylece toplamda araştırılacak seçmen sayının 46-47 binlere çıktığını belirtti. 5 bin 315 kısıtlı seçmenin bugünden itibaren araştırma sürecinin başladığını ifade eden Özel, bu durumun süreci biraz daha uzatabileceği vurgusunu yaptı.

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📆 26 Nisan 2019 Cuma 17:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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