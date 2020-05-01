Trafik magandası Bağdat Caddesi’nde terör estirdi

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde drift yaparak terör estiren trafik magandası cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Trafik magandası Bağdat Caddesi’nde terör estirdi – Tıkla İzle

KADIKÖY BAĞDAT CADDESİ’NDE DRİFT YAPARAK TERÖR ESTİREN TRAFİK MAGANDASI CEP TELEFONU KAMERASIYLA ANBEAN KAYDEDİLDİ. (İHA/İSTANBUL-İHA)

Cezaların artması da trafik magandalarının hızını kesmiyor. Son model aracıyla Bağdat Caddesi’ne çıkan bir maganda, yanlama diye tabir edilen ‘drift’ hareketleriyle caddede adeta terör estirdi. Trafiğin sıkışmasıyla şovu kısa süren maganda cep telefonu kamerasıyla başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde caddeye çıkan maganda ardından yanlama hareketi yapıyor. Maganda, trafik sıkışınca da şovuna son veriyor.