MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Caddebostan, Genel, Manşet, Toplum » Trafik magandası Bağdat Caddesi’nde terör estirdi
Trafik magandası Bağdat Caddesi’nde terör estirdi


Kadıköy Bağdat Caddesi’nde drift yaparak terör estiren trafik magandası cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

 Trafik magandası Bağdat Caddesi’nde terör estirdi – Tıkla İzle

KADIKÖY BAĞDAT CADDESİ’NDE DRİFT YAPARAK TERÖR ESTİREN TRAFİK MAGANDASI CEP TELEFONU KAMERASIYLA ANBEAN KAYDEDİLDİ. (İHA/İSTANBUL-İHA)

Cezaların artması da trafik magandalarının hızını kesmiyor. Son model aracıyla Bağdat Caddesi’ne çıkan bir maganda, yanlama diye tabir edilen ‘drift’ hareketleriyle caddede adeta terör estirdi. Trafiğin sıkışmasıyla şovu kısa süren maganda cep telefonu kamerasıyla başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde caddeye çıkan maganda ardından yanlama hareketi yapıyor. Maganda, trafik sıkışınca da şovuna son veriyor.  

📆 26 Nisan 2019 Cuma 12:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR