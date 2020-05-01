Trafik magandası Bağdat Caddesi’nde terör estirdi – Tıkla İzle
Cezaların artması da trafik magandalarının hızını kesmiyor. Son model aracıyla Bağdat Caddesi’ne çıkan bir maganda, yanlama diye tabir edilen ‘drift’ hareketleriyle caddede adeta terör estirdi. Trafiğin sıkışmasıyla şovu kısa süren maganda cep telefonu kamerasıyla başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde caddeye çıkan maganda ardından yanlama hareketi yapıyor. Maganda, trafik sıkışınca da şovuna son veriyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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