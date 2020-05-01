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İstanbul’da dev operasyon! 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı kuvvetler içerisine sızmış tamamı muvazzaf 210 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içi iletişim amacıyla örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin irtibat için kullandığı ankesörlü telefonların incelenmesi sonucu yoğun ve ardışık şekilde iletişim kurdukları tespit edildi. İncelemelerin ardından 112’si Kara Kuvvetleri, 29’u Hava Kuvvetleri, 50’si Deniz Kuvvetleri, 14’ü Jandarma Genel Komutanlığı, 5’i Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf 210 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 210 askerin 5’inin albay, 7’sinin yarbay, 14’ünün binbaşı, 33’ünün yüzbaşı, 47’sinin üsteğmen, 2’sinin teğmen, 102’sinin astsubay olduğu açıklandı. Bugün saat 01.00’den itibaren eş zamanlı olarak gözaltı ve yakalama talimatı verilen 210 şüphelinin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülüyor.  

📆 26 Nisan 2019 Cuma 12:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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