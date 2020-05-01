İstanbul’da dev operasyon! 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı kuvvetler içerisine sızmış tamamı muvazzaf 210 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içi iletişim amacıyla örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin irtibat için kullandığı ankesörlü telefonların incelenmesi sonucu yoğun ve ardışık şekilde iletişim kurdukları tespit edildi. İncelemelerin ardından 112’si Kara Kuvvetleri, 29’u Hava Kuvvetleri, 50’si Deniz Kuvvetleri, 14’ü Jandarma Genel Komutanlığı, 5’i Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf 210 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. 210 askerin 5’inin albay, 7’sinin yarbay, 14’ünün binbaşı, 33’ünün yüzbaşı, 47’sinin üsteğmen, 2’sinin teğmen, 102’sinin astsubay olduğu açıklandı. Bugün saat 01.00’den itibaren eş zamanlı olarak gözaltı ve yakalama talimatı verilen 210 şüphelinin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülüyor.