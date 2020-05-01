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Osmanlı padişahlarının “Dualı Gömlekler”i sergilendi


Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak amacıyla giydiği “Dualı Gömlekler” Erzurum’da sergilendi.

Erzurum’da, Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği “Dualı Gömlekler” sergilendi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu Fuayesi’nde, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve hattat Mehmet Vanlıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 17 kişilik ekibin 4,5 yıllık çalışmaların ardından celi, sülüs ve kufi yazısıyla ayet ve duaların yazıldığı 26 gömlek sergilendi.

Kare ve yıldız gibi geometrik şekillerin yanı sıra Kadem-i Saadet, Süleyman mührü, Zülfikar ve lale gibi anlamlı motiflerin yer aldığı ve Osmanlı padişahlarının savaş kazanmak, nazardan korunmak ve şifa bulmak gibi pek çok sebeple giyindikleri “Dualı Gömlekler” sergisine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, yaptığı açıklamada, sergilenen gömleklerin oluşturulmasında, tarihi arşivlerden yararlanıldığını söyledi.


Osmanlı döneminde yapılan gömleklerin yapımında kullanılan boya ve malzemeleri de araştırdıklarını belirten Vanlıoğlu, “Müzelerdeki gömleklerin motiflerinden esinlenerek sergideki gömleklerin tasarımını yaptık. Ekibimizle uzun çalışma döneminden sonra bu aşamaya gelindi.” dedi.

Vanlıoğlu, sergideki gömleklerde özellikle sembolize ve stilize motiflerin kullandığına işaret ederek, “Sergilenen gömlekler çarşı ve pazarda giyilecek türden değil. Bazıların üzerinde akrep, gücü temsil eden kılıç motiflerinin yanı sıra nazar ve dua ayetleri var. Türkiye’de daha önce böyle bir sergi açılmadı.” diye konuştu. Sergi 28 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak.



DOĞUTÜRK

Galeri
📆 26 Nisan 2019 Cuma 12:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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