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Satın almak için baktığı daire sonu oldu


Pendik’de satın almak istediği daireyi gezen şahıs evin balkonundan zemine feci şekilde düştü. Hastaneye kaldırılan 62 yaşındak Vedat Kamber isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 Satın almak için baktığı daire sonu oldu – Tıkla İzle

PENDİK’DE SATIN ALMAK İSTEDİĞİ DAİREYİ GEZEN ŞAHIS EVİN BALKONUNDAN ZEMİNE FECİ ŞEKİLDE DÜŞTÜ. HASTANEYE KALDIRILAN 62 YAŞINDAKİ VEDAT KAMBER İSİMLİ ŞAHIS YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ. (HALİT ARSLAN/İSTANBUL-İHA)

Olay Pendik Kaynarca Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Vedat Kamber isimli şahıs satın almak istediği 3. kattaki daireyi gezmek için binaya geldi. 62 yaşındaki şahıs daireyi gezdiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan beton zemine düştü.

Olaya gören görgü tanıkları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan şahıs Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs yolda hayatını kaybetti. 62 yaşındaki şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.  

📆 26 Nisan 2019 Cuma 12:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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