HAYKURDER’den köpek dövüştürülmesine sert tepki!

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde köpek dövüşleri yapıldığı ihbarı alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ihbar üzerine harekete geçti. Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile temasa geçen dernek yetkilileri dövüşlere katılanların tespit edilerek haklarında işlem yapılması ve hem dövüştürülen köpeklerin hem de bu kişilerin elinde bulunan köpeklerin koruma altına alınarak, şahısların 5199 sayılı yasa kapsamında hayvan bakmasının yasaklanması gerektiğini vurguladı. Yapılan işlemler ise tam bir skandal olarak nitelendi. Kırıkkale Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre olaya karışan iki kişinin ifadesine başvuruldu. Bu iki kişi hakkında idari para cezası uygulanacağı öğrenilirken dernek yetkililerine köpeklerin koruma altına alınmadığı ve başkaca şüpheli bulunmadığı bildirildi.

HAYKURDER’den çok sert açıklama!

“Görevinizi yapın”

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı bu karar üzerine bir açıklama yaptı. Paçalı açıklamasında “Bu olaya ilişkin video görseller mevcut. Olayda sadece 2 şüpheli yok. Bu olaya karışan çok sayıda kişi var. Profesyonel köpek dövüştürücüsü bunlar. İçlerinde kaçak olarak köpek üretimi yapan, satan kişiler var. Ne kaçak üretimden işlem gördüler, ne adam akıllı bir soruşturmayla tespit edildiler, ne hakkaniyetle cezalandırılıyorlar ne de köpekler koruma altında değil. Bu akıl alır, kabul edilebilir gibi değil. Orada dövüştürülen ve görüntülere yansıyan paramparça edilmiş köpek nerede? Belli değil. Bu şahısların elinde kaç köpek var? Belli değil. Yasanın 24. madesi koruma altına almayı emrediyor. Var mı koruma altına alınan bir tane köpek? Yok. 2 kişinin ifadesi alınmış. Çıktıktan sonra dövüştürmeye devam etsinler diye mi köpekleri koruma altına almadınız? Verecekleri küçük bir idari para cezası. Bu caniler orada üretmeye, satmaya, dövüştürmeye devam etsinler diye teşvik ediliyorlar adeta. Kırıkkale Valiliğini göreve davet ediyoruz. Böyle işgüzarlık olmaz. O köpekleri korumak sizin insanlık vazifeniz. İnsanlığa karşı sorumluluğunuzun gereğini yapın. Sizden göreviniz olanın dışında birşey istemiyoruz. O köpekleri ivedilikle koruma altına alın, düzgün bir soruşturmayla bütün sorumluları, şüphelileri bulun, cezalandırın. O görüntüleri izlerken bizim vicdanlarımız parçalandı. Siz o görüntülere rağmen nasıl bu kadar özensiz davranabiliyorsunuz? Hiç mi vicdanınız kalmadı?” diyerek tepki gösterdi.

Olaya ilişkin video görsellere ait We Transfer İndirme Bağlantısı aşağıdaki gibidir

İndirme bağlantısı