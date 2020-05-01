Karikatür Evinde, “Kafa Kafaya Karikatür Muhabbeti” ve “Anime ve Manga” söyleşisi

Karikatür Evinde, “Kafa Kafaya Karikatür Muhabbeti” ve “Anime ve Manga” söyleşisi

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Nisan ayı programını “Kafa Kafaya Karikatür Muhabbeti” ve “Anime ve Manga” söyleşi dizileriyle tamamlıyor.

Kafa Kafaya Karikatür Muhabbeti

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi “Kafa Kafaya Karikatür Muhabbeti” söyleşi dizisinin Nisan ayı konukları Gani Müjde ve Raşit Yakalı olacak. Moderatörlüğünü Öznur Kalender’in yapacağı söyleşi 27 Nisan Cumartesi saat 14:00’te Karikatür Evi’nde.

Karikatür Evi’nde Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle ilki Şubat ayında başlayan “Kafa Kafaya Karikatür Muhabbeti” söyleşi dizisi her ay alanının usta isimlerini ağırlıyor. Dizinin nisan ayı konukları karikatürist Raşit Yakalı ile yazar, karikatürist, senarist, yönetmen ve sunucu Gani Müjde olacak.

Usta karikatürist Semih Balcıoğlu’nun teşvikiyle karikatüre başlayan Raşit Yakalı, yürütücülüğünü üstlendiği Çarşaf Karikatür Okulu ile günümüz usta çizerlerinin yetişmesinde önemli katkılar sağladı. Gırgır, Fırt, Laklak ve Limon dergilerinde hem çizer hem de yazar olan Gani Müjde ise 1988 yılında Şener Şen ve Uğur Yücel’in başrollerinde yer aldığı “Arabesk” filminin senaryosunu yazdı. İki usta isim Karikatür Evi’nde karikatür muhabbeti yapmak üzere meraklılarını bekliyor.

Anime ve Manga Söyleşileri

Karikatür Evi’nin MangAnime Türkiye Topluluğu işbirliğiyle yürüttüğü Anime ve Manga söyleşileri devam ediyor. 28 Nisan Pazar günü saat 14:00’te Burak N. Aydın ve Güneş Sargüney meraklılarıyla buluşuyor. Aydın ve Sargüney “Animelerde İş Hayatı ve Çalışan İnsanlar” konulu söyleşide çalışan anime karakterlerinin en ilginç hikayelerine değinecekler.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi: Hasanpaşa Mah., Kurbağalıdere Cad. No:69, Kadıköy