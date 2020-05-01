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Sevgiliye Hediye Seçenekleri


Hediye, her insanı mutlu eder, o insana verilen değeri simgeler. İnsanlar sevdiği herkese hediye alabilir; anne, baba, arkadaş, eş, dost, sevgili ve daha pek çok kişiye hediye alınarak o kişi mutlu edilebilir. Sevgiliye hediye almak da aradaki bağı kuvvetlendirir. 

Erkek Sevgiliye Hediye 

Bir bayanın sevgilisine alabileceği çok güzel hediyeler vardır. Erkek sevgiliye hediye çeşitleri arasında saat, cüzdan, isim yazılı çakmak, gömlek, kravat, parfüm, kol düğmesi ve tıraş makinesi sayılabilir. Erkekler bu tür hediyelerden çok hoşlanırlar. Özellikle saat ve isim yazılı çakmak erkekleri çok daha mutlu eder.

Kadın Sevgiliye Hediye

Bir erkeğin sevgilisine alabileceği hediyeler arasında da şık bir toka, tektaş yüzük, isim yazılı veya resimli kolye, kol saati, çanta ve elbise sayılabilir. Bayan sevgiliye hediye modelleri arasında en iyi ürünler bunlardır. Bu hediyeler her bayanı mutlu eder. Çeşitli takı setleri ve ayakkabı da bayan sevgiliye alınabilecek güzel hediyelerden birkaçıdır.  Sevgilinize en güzel hediyeleri alarak Onu mutlu etmek istiyorsanız https://www.hipicon.com/sevgiliye-hediye  sitesini ziyaret edebilirsiniz.

📆 26 Nisan 2019 Cuma 11:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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