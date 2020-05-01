Özel Gecelerinize Özel Wessi Smokin Modelleri

Genellikle çok çok özel günlerde erkeklerin tercihi olan smokin, her zaman siyah takım elbiseyle kıyaslanır. Fakat ikisinin arasında bariz farklar vardır. Siyah takım elbise adı üzerinde siyah renkli takım elbise iken smokin siyah takım elbisenin daha resmi bir versiyonudur. Klasik bir smokinin ceket yakaları, ceket düğmeleri ve cep ağızları genellikle saten kaplı olur. Genelde düğünlerde daha çok tercih edilen smokin’in genel bir incelemesini yapalım;

Smokin Nedir? Nasıl Giyilir?

– Balolarda, resmi nikahlarda, çok özel toplantı ve davetlerde tercih edilen bir takım elbisedir.

– Ata yaka gömlek ve siyah papyonla kendisini tamamlayan bir kombin oluşturur.

– Sade seven insanlar düz gömlekler tercih edebilir.

– Detaycı insanlar smokin içine desenli gömlekler tercih edebilir.

– Cep mendiliyle çok güzel bir tarz oluşturur.

– Gömleklerin sarkmaması için smokin renginde kuşak kullanılabilir.

Piyasada çok fazla giyim mağazasında bulabileceğiniz smokinler oldukça güzel ve yerine göre pahalı olabiliyor, fakat Wessi smokin almaya karar verdiğinizde mutlaka kendinize uygun bir tane bulabilirsiniz.

Wessi Smokinleri

– Üzerinize tam oturacak smokin modellerini bulmak çok kolay.

– Fiyat yelpazesi 400 tl den başlayıp 1000 tlyi geçen fiyatlarla sizi karşılıyor.

– İsteğiniz üzerine özel üretim olarak da üretilebilen smokinler mevcut.

– Müşteri memnuniyeti her zaman en maksimum düzeyde tutulmaya çalışılıyor.

– İnternet sitesi üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz sitesi mevcut.

– Satış sonrası destek ekibiyle müşterilerini asla yarı yolda bırakmaz.

– Damatlık ve takım modelleriyle de piyasanın önde gelen markasıdır.

Her kişi için farklı beden ve ölçülerde üretilen smokinler yine kişilerin kendi zevklerine göre alıcı buluyor. Bazı ortamlara mutlaka smokinle gitmeniz gerektiğinden evde bir wessismokin bulundurmanız kaçınılmaz oluyor. Wessi’de fiyatları ve kalitesini karşılaştırarak kendinize uygun bir smokini bulmak her zaman mümkün. Satın almak için tıklayın: https://www.wessi.com/smokin-modelleri