Tepe Nautilus bir ilke daha imza attı

Tepe Nautilus, Sıfır Atık Projesi kapsamında Kadıköy’de Atık Getirme Merkezi’ni kuran ilk alışveriş merkezi oldu. Tepe Nautilus, Mart 2019’dan bu yana 200 kg atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Tepe Nautilus’tan örnek tutum

Tepe Nautilus, bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmaları kapsamında alışveriş merkezinde su tüketiminden enerji tüketimine kadar pek çok konuda çevreci yönetim politikası uyguluyor. Enerji verimliliği, LED ışık kullanımı ve çevre dostu ekipmanları kullanımına dikkat eden Tepe Nautilus, gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için çalışmalarına devam ediyor. Tepe Nautilus Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne Atık Getirme Merkezi ile destek veriyor. Kadıköy’de Atık Getirme Merkezi projesini hayata geçiren tek alışveriş merkezi olma özelliğine sahip olan Tepe Nautilus, Mart 2019’dan bu yana 200 kg atığın geri dönüşmesini sağladı. Otopark alanına yerleştirilen Atık Getirme Merkezi 7 farklı kategoride atık topluyor. Elektrik – Elektronik, Kâğıt- Karton, Plastik – Metal, Cam, Tekstil, Pil ve Bitkisel Atık toplama alanından oluşan konteynıra sadece Tepe Nautilus ziyaretçileri değil Kadıköy’de yaşayan vatandaşlar da atıklarını getirerek projeye destek verebiliyor. Toplanan atıklar ise Kadıköy Belediyesi tarafından tasnif edilerek geri dönüşüme kazandırılıyor. İstanbul’un çevre dostu alışveriş merkezi olarak öne çıkan Tepe Nautilus, atıkları geleceğe dönüştürüyor.