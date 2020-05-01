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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Küçükçekmece olayında son dakika gelişmesi
Küçükçekmece olayında son dakika gelişmesi


Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin Pakistan uyruklu M.V. olduğu ortaya çıktı.

22 Nisan’da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının Pakistan uyruklu M.V. olduğu belirlendi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.  

📆 25 Nisan 2019 Perşembe 16:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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