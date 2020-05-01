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Tarihçi Kitabevi Prof. Dr. Seçil Karal Akgün’ü ağırlayacak


Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da “Mormon Misyonerleri” konulu söyleşisiyle Moda Tarihçi Kitabevi’nde kitapseverlerle buluşacak.

Konuyla ilgili bir dizi araştırma yaptı

2002’den emekli olduğu 2013 yılına kadar ODTÜ’de Tarih Bölümü Başkanlığı yapan ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde, Kara Harp Okulu’nda ve Bilkent Üniversite’nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersleri veren Seçil Akgün, Almanya’da Frankfurt, ABD’de Salt Lake City ve Columbia, İsrail’de Jerusalem ve Hayfa üniversitelerinde, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine dersler, seminerler ve konferanslar vermiş, Amerika, İngiltere, İsviçre’de arşiv araştırmaları yaptı. Çalışmaları yakın dönem Osmanlı Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Türk Devrimi üzerine olan, Laiklik, Ermeni meselesi, Kızılay Tarihi ve Amerikalı misyonerler üzerine de kitapları ve yurt içinde ve dışında yayınlanmış makaleleri olan Seçil Karal Akgün, çeşitli Türk ve yabancı kuruluşların da üyesi.

Söyleşi sonrası imza etkinliği gerçekleşecek

Türk Tarih Kurumu başkanlığı yapan, önemli tarihçilerimizden Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal’ın kızı olan Akgün, 1 Aralık 2017’de Başkent Üniversite’sinde babasının adına kurduğu “Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi”ni yönetiyor.”Selanik’teki Ev”, “Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik”, “27 Mayıs Bir İhtilal, Bir Devrim, Bir Anayasa”, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Mormon Misyonerler” gibi kitapları da bulunan Seçil Karal Akgün, 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak olan söyleşisinin ardından kitaplarını imzalayacak.

📆 25 Nisan 2019 Perşembe 15:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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