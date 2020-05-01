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Lale Halısı Sultanahmet Meydanı’nda görücüye çıktı


Farklı renklerde 570 bin lale ile hazırlanan bin 460 metrekare boyutundaki dünyanın en büyük lale halısı motifi, İstanbul’un en önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu. Havadan çekilen görüntülerde rengarenk halının tüm güzelliği gözler önüne serildi.

Lale halısının güzelliği büyüledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu yıl İstanbul’u 20 milyon lale ile süslüyor. İstanbul’un en önemli simgelerinden Sultanahmet Meydanında ise dünyanın en büyük lale halısı motifi vatandaşların beğenisine sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5’inci kez hazırlanan, farklı renkte 570 bin lalenin kullanıldığı 460 metrekare boyutundaki lale halısı büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı bir çok turist lale halısı ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Havadan çekilen görüntülerde ise rengarenk motif şeklinde dizilen hale halısının tüm güzelliği gözler önüne serildi.

📆 25 Nisan 2019 Perşembe 15:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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