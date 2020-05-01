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Kadıköy Gazetesi » Kültür-Sanat, Manşet » İstanbul Devlet Tiyatrosu’na 3.Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nden 9 dalda 11 adaylık
İstanbul Devlet Tiyatrosu’na 3.Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nden 9 dalda 11 adaylık


Şaylan Akmen, Tamer Levent, Gülçin Üstüntaş, Anta Toros, Ayşen İnci, Güler Berkin, Mehmet Konuk, R. Onur Duru, Saliha Cansu Saka ve Suna Keskin’den oluşan seçici kurul üyeleri bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri adaylarını açıkladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 9 dalda 11 ödüle aday gösterilirken “Bir Peri Masalı Radyum Kızları” oyunu Seçici Kurul Özel Ödülü aldı.

İşte Aday gösterilen oyun ve sanatçılar

“Kosovalı Peer Gynt”:  Yeton Neziray’ın yazıp Senem Cevher’in dilimize çevirdiği, Saydam Yeniay’ın yönettiği oyun Yılın Oyunu, Yılın Yönetmeni kategorilerinde aday gösterilirken Alpaslan Karaduman Yılın Koreografisi, Türkü Deyiş Çınar Yılın Sahne Müziği, İ. Önder Arık Yılın Işık Tasarımı, Hakan Şahin ve Ozan Dağara YılınYardımcı Rolde Erkek Oyuncusu, Erşan Utku Ölmez Yılın Erkek Oyuncusukategorilerinde aday gösterildi.“Bir Peri Masalı Radyum Kızları”: Karden Kasaplar’ınyazıp Laçin Ceylan’ın yönettiği oyunlaDilek Kaplan Yılın Giysi Tasarımı kategorisinde aday gösterilirken aynı zamanda oyun Seçici Kurul Özel Ödülü’nün de sahibi oldu.“Hırçın Kız”: William Shakespeare’in yazıp Nurettin Sevin’in çevirdiği Yücel Erten’in yönettiği oyunla Nalan alaylı Yılın Giysi Tasarımı kategorisinde aday gösterildi.“ Aile Sırları”: Tracy Letts’in yazdığı, Aslı Önal’ın çevirisini yaptığı Bilge Emin’in yönettiği oyunla Zeynep Köse Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu kategorisinde aday oldu.

Ödüller, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. 

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📆 25 Nisan 2019 Perşembe 14:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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