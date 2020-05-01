İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Küçükçekmece açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Küçükçekmece olayına ilişkin son gelişmeyi basın mensuplarıyla paylaştı. Soylu “ İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yapacak. Çocuğumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve Eşleri ziyarette bulundular. Bende babayla görüşerek olayın peşinde olduğumuzu ve faili yakalayacağımızı söyledim. İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Mücadelemiz bu güne kadar olduğu gibi devam edecek”