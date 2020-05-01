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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Küçükçekmece açıklaması


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Küçükçekmece olayına ilişkin son gelişmeyi basın mensuplarıyla paylaştı. Soylu “ İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yapacak. Çocuğumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve Eşleri ziyarette bulundular. Bende babayla görüşerek olayın peşinde olduğumuzu ve faili yakalayacağımızı söyledim. İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Mücadelemiz bu güne kadar olduğu gibi devam edecek”

📆 25 Nisan 2019 Perşembe 12:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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