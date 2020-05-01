MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kaza yapan sürücünün davranışları şaşkınlık yarattı
Kaza yapan sürücünün davranışları şaşkınlık yarattı


Esenyurt’ta kaza yaptıktan sonra ilginç davranışlar sergileyen bir sürücü, kendisine kimlik soran polise kimlik sandığı parayı uzattı.Esenyurt’ta kaza yaptıktan sonra ilginç davranışlar sergileyen bir sürücü, kendisine kimlik soran polise kimlik sandığı parayı uzattı. Bir süre sonra ambulansta müdahale edilip kendine gelen adam, yaptığı kazayı da inkar edip, “lastik de patlamış” derken, bir yayanın son anda kurtulduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücünün davranışlarını kimse anlayamadı

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Hadımköy Yolu’nda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UN 0042 plakalı araç, önce yol kenarında park halindeki minibüse ardından duvara çarptı. Olayı gören vatandaşlar ise araç içerisindeki vatandaşın kalp krizi geçirdiğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri gelene kadar vatandaşlar kaza yapan araç içindeki adama yardımcı olmaya çalıştı. Bir süre sonra kaza yapan adamın kalp krizi geçirmediği anlaşıldı. Araçtan inen adam evinin anahtarını çıkararak aracını kilitlemek için bir süre uğraştı

Kan testi sonuçları bekleniyor

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri kaza yapan adamın sağlık durumunun kontrolü için 112 ekiplerine haber verdi. Adamın kimliğinin tespiti için polis ekipleri kimlik sordu. İlginç davranışlar sergileyen adam polise kimlik sanarak para uzattı. Polis, kimliği tekrar sorarak adamın bilgilerine ulaştı. Olay yerine gelen ambulansa binen sürücü bir süre sonra kendine geldi.Kendisine gelen sürücü olayı soran ekiplere ise ilk başta kazanın neden olduğunu kendisinin de bilmediğini iddia etti. Sürücü, “Allah yukarıda ya, yalan konuşmuyorum ağabey. Lastik de parçalanmış ben buraya direkt geldim vurdum” dedi.Kaza yapan sürücünün ilginç davranışlarının nedeninin ise yapılacak kan testinden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.Öte yandan, yaşanan ilginç olayın başladığı kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

📆 25 Nisan 2019 Perşembe 12:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
YAPMAYIN, ETMEYİN…
11 Mayıs 2020 Pazartesi

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR