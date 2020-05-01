Kaza yapan sürücünün davranışları şaşkınlık yarattı

Esenyurt’ta kaza yaptıktan sonra ilginç davranışlar sergileyen bir sürücü, kendisine kimlik soran polise kimlik sandığı parayı uzattı.Esenyurt’ta kaza yaptıktan sonra ilginç davranışlar sergileyen bir sürücü, kendisine kimlik soran polise kimlik sandığı parayı uzattı. Bir süre sonra ambulansta müdahale edilip kendine gelen adam, yaptığı kazayı da inkar edip, “lastik de patlamış” derken, bir yayanın son anda kurtulduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücünün davranışlarını kimse anlayamadı



Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Hadımköy Yolu’nda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UN 0042 plakalı araç, önce yol kenarında park halindeki minibüse ardından duvara çarptı. Olayı gören vatandaşlar ise araç içerisindeki vatandaşın kalp krizi geçirdiğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri gelene kadar vatandaşlar kaza yapan araç içindeki adama yardımcı olmaya çalıştı. Bir süre sonra kaza yapan adamın kalp krizi geçirmediği anlaşıldı. Araçtan inen adam evinin anahtarını çıkararak aracını kilitlemek için bir süre uğraştı



Kan testi sonuçları bekleniyor

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri kaza yapan adamın sağlık durumunun kontrolü için 112 ekiplerine haber verdi. Adamın kimliğinin tespiti için polis ekipleri kimlik sordu. İlginç davranışlar sergileyen adam polise kimlik sanarak para uzattı. Polis, kimliği tekrar sorarak adamın bilgilerine ulaştı. Olay yerine gelen ambulansa binen sürücü bir süre sonra kendine geldi.Kendisine gelen sürücü olayı soran ekiplere ise ilk başta kazanın neden olduğunu kendisinin de bilmediğini iddia etti. Sürücü, “Allah yukarıda ya, yalan konuşmuyorum ağabey. Lastik de parçalanmış ben buraya direkt geldim vurdum” dedi.Kaza yapan sürücünün ilginç davranışlarının nedeninin ise yapılacak kan testinden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.Öte yandan, yaşanan ilginç olayın başladığı kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.