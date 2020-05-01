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Balkondan düşen adamdan acı haber


Bağcılar Osmanoğlu Caddesindeki 7 katlı bir binanın 6’ncı katından önce park halindeki aracın üstüne ardından yere düştüğü ileri sürülen 30 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Düştüğü iddia ediliyor

Bağcılar Osmanoğlu Caddesindeki 7 katlı bir binanın 6’ncı katından önce park halindeki aracın üstüne ardından yere düştüğü ileri sürülen 30 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. Olay, Bağcılar Demirkapı Mahallesi Osmanoğlu Caddesindeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın altıncı katında oturan İsrafil Erol (30), gece saatlerinde düştü.

İncelemeler devam ediyor

Sabah saatlerinde oğlunun odasına giren anne, oğlunun yatağında olmadığını ve odasının penceresinin açık olduğunu fark etti. Daha sonra komşularına giderek, sitenin bahçesini kontrol ederken, oğlunun yerde yattığını gördü. Oğlunun hareketsiz gören anne, endişelenerek durumu sağlık ve polise bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede 30 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri gelerek, evde ve Erol’un düştüğü ileri sürülen yerde incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından Erol’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


İsrafil Erol’un psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken, kesin ölüm sebebi yapılacak inceleme sonucu belli olacak.

📆 25 Nisan 2019 Perşembe 11:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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