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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » TEM Otoyolunda korkutan kaza
TEM Otoyolunda korkutan kaza


TEM Otoyolu Yarımburgaz mevkiinde seyir halinde olan bir market zincirine ait kamyonet, seyir halindeki bir başka kamyona arkadan çarptı.

Kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 01.30 sularında TEM Otoyolu Başakşehir Yarımburgaz Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan Cumali Bingöl idaresindeki 34 DT 6842 plakalı market malzemeleri yüklü kamyonet, Mehmet Yücel’in kullandığı 33 FZ 334 plakalı kamyona arkadan çarptı. Bingöl, araç içindeki sıkışarak yaralanırken, Yücel ise kazayı yara almadan kurtardı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. trafik polis ekipleri, başka bir kazanın olmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri ise, kamyonet içinde sıkışan sürücü Bingöl’ü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Bingöl’ü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolda trafik bir süre tamamen durdu, kuyruklar oluştu.

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📆 25 Nisan 2019 Perşembe 11:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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