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Kadıköy’de Özgürlük Parkında, Folklor Festivali


Kadıköy Kültür Sanat Derneği Folklor Komitesi organizasyonundaki Folklor Festivali, 21 Nisan 2019 Pazar günü, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatrosunda, okullar ve çeşitli grupların katılımı ile gerçekleştirildi.

Kadıköy Kültür Sanat Derneği Başkanı İnal Aydınoğlu’nun açılışını yaptığı festivalde, Sakarya’dan ve İstanbul’dan 19 ayrı grup yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın da katıldığı etkinlikte, gruplar Gaziantep’ten Van’a, Adıyaman’dan Erzurum’a, Artvin’den Kırklareli’ne, Sivas’dan Malatya’ya çeşitli yöresel oyunlar ile renkli bir tablo oluşturdular.

Kadıköy Kültür Sanat Derneği Folklor Komitesi Danışmanı, Uluslararası Yarışma organizasyonlarının tecrübeli folklorcusu, Marmara Folklor Derneği Başkanı Ali Serdaroğlu’nun koordinasyonunda, Komite Başkanı Duygu Çelik’in başarılı sunumuile gerçekleşen etkinliğe folklor sevenler büyük ilgi gösterdiler.

Etkinlik; Ritm Grubunun şovu ve Kadıköy Kültür Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Nesibe Müsevitoğlu’nundernek adına katılımcılarave komite üyelerine teşekkürü ile sona erdi.

Festivale Katılan Gruplar:

Sakarya’dan gelen;  Folkem Halk Oyunları SporKulübü ( Malatya Yöresi)

Sakarya’dan gelen Açılım Okulları (Malatya Yöresi)

Güngören Meslek ve Teknik Lisesi ( Adıyaman Yöresi)

Tuncay Azaphan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ( Van Yöresi)

Güngören Gaziler İmam Hatip Orta Okulu (Kırklareli Yöresi)

Gazipaşa İlköğretim Okulu ( Gaziantep Yöresi)

Güngören Abdi İpekçi İlkokulu 8 Adıyaman Yöresi)

Özel Birikim Okuları 8 Hakkari Yöresi)

Fort Otasan İlkokulu ( Artvin Yöresi)

Bakırköy Şenlikköy İlkokulu (Kırklareli Yöresi)

Maltepe Besim Kadırga İlkokulu (Kafkas)

Güngören Cumhuriyeti İlkokulu ( Gaziantep Yöresi)

Güngören Kemal Kaya İlkokulu 8 Van Yöresi)

Ali Haydar Günver İlkokulu (Sivas Yöresi)

Hamdullah Suphi İlkokulu (Adıyaman Yöresi)

Özel Birikim Okulları ( Artvin Yöresi)

Özel Birikim okulları ( Gaziantep Yöresi)

Özel Birikim Okulları (Van Yöresi)

Özel Birikim Okulları (Ritm Grubu)

📆 24 Nisan 2019 Çarşamba 18:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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