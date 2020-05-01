Tıknaz ailesinin ödül gecesi ve konseri

DÜNYA SANAT GÜNÜNDE, KADIKÖY KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ’NDEN PROF. DR. BESTE TIKNAZ’A EN GENÇ PROFESÖR, OPERA SANATÇISI BABASI ATİLLA TIKNAZ’A YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ…

Prof. Dr. Beste Tıknaz Modiri Viyola Konseri ve Ödül Töreni, Kadıköy Kültür Sanat Derneği ev sahipliğinde 15 Nisan 2019 Pazartesi akşamı, Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ülkemizde viyola dalında en genç Profesör ünvanı alan Prof. Dr.BesteTıknaz’ınyaşamı ve konserlerinden örneklerin sunulduğu barkovizyon ile başlayan gece, program moderatörüKKSD Başkan Yardımcısı Nesibe Müsevitoğlu ile sanatçının sohbeti ile devam etti.

Beste Tıknaz’ın sanat yaşamında önemli yer alan, kendisi gibi tanınmış sanatçı aile fertleri de zaman zaman sohbete katıldılar ve sanatçı hakkında duygularını ifade ettiler.

Annesi Günseli Tıknaz ile babası Opera Sanatçısı Koro Şefi Atilla Tıknaz kızlarının sanat hayatındaki başarısında, ailenin sanatçı olmasının yanı sıra kızlarının sabırlı kişiliği ve disiplininin önemli rol oynadığını ifade ettiler.

Beste Tıknaz’ın teyzesi Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Başkanı Dr. Nurseli Taşlıel’in sürpriz olarak yeğeni için yazdığı şiiri okuması, sanatçının duygulanmasına neden oldu.

Programın ikinci bölümünde Prof. Dr. Beste Tıknaz’ın Viyola Konseri ve Tıknaz ailesinin ( Eşi Opera Sanatçısı LaçinModiri, Kardeşi Koro Şefi ve Opera Sanatçısı Mehmet Tıknaz, Annesi Müzik Öğretmeni Günseli Tıknaz, Babası Opera Sanatçısı ve Koro Şefi Atilla Tıknaz) birlikte verdikleri konser izleyicileri büyüledi.

Dünya Sanat Günü nedeni ile düzenlenen gecede, Dernek Başkanı İnal Aydınoğlu ve Başkan Yardımcısı Nesibe Müsevitoğluile geceye katılan Sanatçı Prof Dr. Armağan Coşkun Elçi tarafından Kadıköy Kültür Sanat Derneği adınaProf Dr. Beste Tıknaz’a “EN GENÇ VİYOLA PROFESÖRÜ ÖDÜLÜ ” ve Babası Opera Sanatçısı Atilla Tıknaz’a da “ YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ” verildi..

Gecede Prof. Dr. Beste Tıknaz’ı yalnız bırakmayan aile fertleri Eşi Laçin Modiri, Kardeşi Mehmet Tıknaz, Teyzesi Dr. Nurseli Taşlıel ve Annesi Günseli Tıknaz’a da özel teşekkür belgeleri sunulurken, programın oluşumunda görev yapan; etkinliği öneren İffet Aksu, Barkovizyon tasarımını yapan Fikri Muştu ve Seslendirme için Emre Karakartal’a da teşekkür belgeleri verildi.

Gece Tıknaz ailesinin konseri ile sona erdi.

Kendisi için beste de yapılan ender sanatçılardan olan Prof. Dr. Beste Tıknaz, genç yaşta yurt içi ve yurt dışında sayısız konserler vererek sanatı ile göz doldurmaktadır.

Nesibe MÜSEVİTOĞLU

KKSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı