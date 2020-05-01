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Alişan macera ve doğa parkında yılandan korktu!


Ünlü şarkıcı Alişan bir macera ve doğa parkının Çekmeköy’deki açılışına katıldı.

Ünlü şarkıcı Alişan bir macera ve doğa parkının Çekmeköy’deki açılışına katıldı. Şarkıcının parkın hayvanat bahçesi kısmında yılanla yaşadığı korku dolu anlar komik görüntüler oluşturdu. Ünlü şarkıcı, yavru bir ayıya da biberonla süt içirdi.

Bir macera ve doğa parkı açılışına katılan Alişan’ın yılanla olan anları renkli görüntülere sahne oldu. Macera parkının hayvanat bahçesi bölümünde gezerken ayı yavrusu ve yılanla gazetecilere poz veren Alişan, yılanı boynuna doladı. Şarkıcı daha sonra yılanın hareket etmesiyle korku dolu anlar yaşadı, çığlık attı.

Ünlü sanatçı daha sonra parkı gezerek hayvanları besledi. Alişan’ın yavru ayı Silva’ya biberonla süt vermesi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

📆 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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