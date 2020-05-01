Metrobüste kadını taciz eden zanlı tutuklandı

Metrobüste kadını taciz eden zanlı tutuklandı

Avcılar’a giden metrobüste bir kadına cinsel tacizde bulunan zanlı tutuklandı.

Metrobüste kadını taciz eden zanlı tutuklandı – Tıkla İzle

Olay, dün 17.00 sıralarında Avcılar’a giden metrobüste meydana gelmişti. Metrobüste bir şahsın cinsel tacizine uğrayan kadın, çılgına dönmüş ve sapığa tepki göstermişti. Metrobüstekilerin yardımıyla sapığı aşağı indiren kadın o anları cep telefonuyla görüntülemişti. Kadının çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen polis ekipleri sapığı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklandı.