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Şehit babası Doğan Çetin: “Kılıçdaroğlu’nun bizim cenazemize gelmesini istemedim”


Türkiye-Irak sınırında 4 gün önce operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan dört askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin’in babası Doğan Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazelerine gelmesini istemediklerini belirterek “Gelme dedikleri yerde istenmediği yerde ne işi varmış bunun” dedi.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzetin köyünde yaşayan Şehit babası Doğan Çetin, “Kılıçdaroğlu’nun kardeşi bile yanında durmuyor biz neden duralım” diyerek, “Türkiye Cumhuriyeti herkesi kabulleniyor. Ben bu bayrağın altında yaşıyorum diyorsa kabulleniyor. İslam’a, Müslümanlara ortamı bozmaya çalışanlara da karşı. Devletimiz milletimiz sağ olsun, vatanımız sağ olsun, ordumuz sağ olsun. Benim 6 tane çocuğum vardı baştan sona 5.’yi feda ettim hepsini de feda etmeye hazırım. Cumhurbaşkanımız ne zaman emrederse hepsi hazır. Kafirler boş durmuyor biz de ona göre her türlü tedbiri alacağız, alıyor da büyüklerimiz bunu düşünüyor. Bizim başka söz söylemeye gerek kalmıyor. Bizim hainlere karşı eyvallah diyecek halimiz yok” şeklinde konuştu.

“Gelme dedikleri yerde, istenmediği yerde ne işi var bunun” 
Kılıçdaroğlu için hainlerin yanında durduğunu iddia eden Çetin, “Gelme dedikleri yerde istenmediği yerde ne işi varmış bunun. Sen hainlerin yanında duracağına geleceksin bana baş sağılığı dileyeceksin. Madem kardeşiz yanımda dimdik durması, Türkiye Cumhuriyeti komutanının yanında dimdik durması lazım. Yoksa onlara var başsağlığı dile bize gel başsağlığı dile. Ya adam seni parçalamaya çalışıyor onların yanında bulunuyorsun. Orada ne işin var senin. Birlik beraberlik lazım, siyasette de birlik lazım. Onlar ayrılık peşinde biz de birlik peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Ona kardeşi sahip çıkmadı ben ne sahip çıkacağım” 
Çetin, “Kılıçdaroğlu’nun bizim cenazemize gelmesini istemiyorum ben, gelmesin. Hainlik yapanların yanından uzak duracak. Ona kardeşi sahip çıkmıyor ben ne sahip çıkacağım Kılıçdaroğlu’na aynı anadan doğmuş kardeşi biliyor onun ne olduğunu” dedi.  

📆 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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