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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Arabasını gören şaşkına döndü
Arabasını gören şaşkına döndü


Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının İstanbul’da etkili olması üzerine sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarına çamur yağdığını gördü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşlar ardından oto yıkamacılara koştu. Araçlarını getiren vatandaşlar yıkamacılarda kuyruk oluşturdu.

Oto yıkamacılarda kuyruklar oluştu

Aracını yıkamaya getiren bir vatandaş, “Çamur yağdı, arabamız berbat oldu. Gece saatlerinde yağdı, şaşırdım ve hemen yıkamaya getirdim. Temizliği seven kişiyim, herkese yağmış. Her zaman olmuyor ama bazı zamanlar böyle çamurlar yağıyor. Kuzey Afrika’dan geldiğini söylüyorlar” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Sabah kalktığımız da arabanın üstü leş gibiydi. Hemen yıkamaya geldim, temizleteceğiz. Tüm araçlar aynı şekilde sanki toprak yağmış gibi” ifadelerini kullandı. 

Galeri
📆 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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